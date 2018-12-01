Эрдоган: Турция и Россия договорились о частичной отмене визового режима

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о частичной отмене визового режима для граждан Турции, которые въезжают в РФ.

— На наших переговорах с Путиным поднимался вопрос по визам, и он сказал, что принято решение о частичной отмене визового режима, — заявил Эрдоган журналистам на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

По словам Эрдогана, турецкая сторона хочет, чтобы этот вопрос был решён полностью. Он также выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время.

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщал, что РФ в ближайшей перспективе может положительно решить вопрос о безвизовом въезде в Россию граждан Турции со служебными паспортами.