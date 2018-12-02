Путин: Пограничники действовали строго по уставу в ходе инцидента в Чёрном море

Пограничники России действовали строго по уставу в ходе инцидента в Чёрном море. Как заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20, их коллеги в любой другой стране сделали бы точно так же.

— Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами, как бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что украинским пограничникам, когда они уже нарушили границу, было предложено пойти в Керчь, встать на стоянку и взять лоцмана, но только после последовавшего отказа началось "толкание бортами".

Путин также напомнил о том, что в Киеве "многократно публично говорили, что мост собираются взорвать".

— В этой ситуации у российских пограничников не было другого выхода, — считает Путин.

25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

Напомним, что, по данным ФСБ России, трём кораблям ВМС Украины — "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" — была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу, а позднее спецслужбы обнародовали документ "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года", а также рукописный конспект установленных РФ правил плавания по каналу, изъятые у украинских моряков.