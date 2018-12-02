Порошенко передал ВСУ десяток "новых-старых" самолётов и вертолётов

Президент Украины Пётр Порошенко передал вооружённым силам партию отремонтированной авиационной техники, сообщается на сайте украинского правительства.

— Каждая единица новой боевой техники — это весомый вклад в национальную обороноспособность и в безопасность наших граждан. Сегодня украинские лётчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них — истребители, учебно-тренировочные самолёты, вертолёты и беспилотники, — говорится в сообщении.

Украинский лидер передал военным сертификаты соответствия на отремонтированные самолёты МиГ-29, Су-27, и учебно-боевые Л-39, а также вертолёты Ми-8 и несколько украинских беспилотников Spectator М.

После торжественной части украинскому президенту также показали новые образцы украинской авиационной промышленности, в частности военно-транспортный самолёт Ан-77. По словам Порошенко, этот самолёт существенно приближен к стандартам НАТО и "должен стать основой военно-транспортной авиации Украины. И не только Украины."

Ранее редакция Лайфа сообщала, что президент Украины Пётр Порошенко объявил в стране масштабные сборы резервистов.