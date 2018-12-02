Болтон заявил, что раскрыл причины отказа Трампа от встречи с Путиным

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Болтон заявил, что раскрыл причины отказа Трампа от встречи с Путиным

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Джон Болтон. Фото: © flickr.com/Gage Skidmore 

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что рассказал Кремлю о причинах отказа Дональда Трампа от встречи на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом он написал в субботу в "Твиттере".

— Вчера Кремль запросил разъяснения по отмене встречи двух лидеров. Я выразил (помощнику российского лидера Юрию) Ушакову чёткое послание президента, — написал Болтон в "Твиттере".

Напомним, 1 декабря в ходе саммита G20 в Аргентине должна была состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, однако американский лидер решил её отменить. При этом, по словам Путина, они всё же успели пообщаться, хоть и "на ногах".

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