В Бахрейне найден мёртвым командующий Пятым флотом ВМС США

Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни найдено в Бахрейне — основном пункте базирования флота. Об этом говорится в заявлении военных.

— Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мёртвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года, — говорится в сообщении ВМС США.

Проводится расследование, однако отмечается, что пока ничего не указывает на преднамеренное убийство.