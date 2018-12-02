В Бахрейне найден мёртвым командующий Пятым флотом ВМС США

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В Бахрейне найден мёртвым командующий Пятым флотом ВМС США

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Скотт Стирни. Фото: © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Jonathan Clay

Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни найдено в Бахрейне — основном пункте базирования флота. Об этом говорится в заявлении военных.

— Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мёртвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года, — говорится в сообщении ВМС США.

Проводится расследование, однако отмечается, что пока ничего не указывает на преднамеренное убийство.

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