Путин напомнил о захваченных Украиной российских рыбаках

Президент РФ Владимир Путин в ответ на призыв G7 освободить украинских военных моряков, нарушивших границу РФ, напомнил о захвате российских рыбаков Украиной и назвал эту ситуацию произволом.

— Что касается возврата кораблей и возврата моряков — давайте, вспомните про рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований, — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.

Напомним, страны — участницы "Большой семёрки" утвердили заявление по поводу инцидента в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины, вторгнувшимися в воды России. В том числе в G7 призвали РФ выпустить взятых под стражу украинских моряков.