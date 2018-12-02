Макрон пообещал найти и наказать участников беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся на саммите G20 в Аргентине, выступил с заявлением, в котором осудил волну насилия на акциях протеста в Париже и пообещал, что все виновные предстанут перед судом.

— То, что сегодня произошло в Париже, не имеет ничего общего с мирным выражением законного гнева. Никакая причина не оправдывает нападения на полицейских, разрушения магазинов, поджогов государственных или частных зданий, — цитирует Макрона РИА "Новости".

Французский лидер также добавил, что уважает протест и мнение оппозиции, но не намерен принимать случившееся сегодня, в связи с чем по возвращении на родину в воскресенье у него запланирована встреча с участием премьер-министра и главы МВД Франции.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что в Париже во время акций протеста против повышения цен было задержано более 250 человек, более 100 были ранены, в том числе около 20 полицейских. Также пострадали журналисты RT и ВГТРК.