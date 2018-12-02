Глава Пентагона увидел попытки "влияния" РФ на промежуточные выборы в США

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Глава Пентагона увидел попытки "влияния" РФ на промежуточные выборы в США

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что Россия пыталась вмешаться в промежуточные выборы в американский конгресс, которые состоялись в начале ноября.

— Нет сомнений в том, что отношения ухудшились, — цитирует слова Мэттиса The Hill. — Мы наблюдаем продолжение усилий вокруг этого [вмешательства].

Напомним, выборы в Конгресс США состоялись 6 ноября. При этом накануне спецслужбы заявляли об отсутствии попыток с чьей-либо стороны проникнуть в системы голосования.

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