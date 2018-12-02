Посольство России в США приспустило флаг после смерти Буша-старшего

Посольство РФ в США приспустило флаг перед зданием дипмиссии в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша — старшего.

George Bush Sr. was an outstanding politician, he devoted his entire life to serving his country, both as a serviceman during #WWII and in high-ranking public posts in peacetime



at the Embassy at half-staff

w/ medal "60 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945" pic.twitter.com/nULYvLa6B4 — Russia in USA (@RusEmbUSA) 1 декабря 2018 г.

— Джордж Буш — старший был выдающимся политиком, он посвятил всю свою жизнь служению своей стране — и как военнослужащий во время Второй мировой войны, и на высоких государственных должностях в мирное время, — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

Напомним, Джордж Буш — старший скончался 30 ноября (1 декабря по времени мск) на 95-м году жизни. Гроб с телом политика доставят в ротонду Капитолия в Вашингтоне для проведения церемонии прощания. 5 декабря в США объявлен днём траура.