Посольство России в США приспустило флаг после смерти Буша-старшего

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Посольство России в США приспустило флаг после смерти Буша-старшего

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Посольство РФ в США приспустило флаг перед зданием дипмиссии в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша — старшего.

— Джордж Буш — старший был выдающимся политиком, он посвятил всю свою жизнь служению своей стране — и как военнослужащий во время Второй мировой войны, и на высоких государственных должностях в мирное время, — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

Напомним, Джордж Буш — старший скончался 30 ноября (1 декабря по времени мск) на 95-м году жизни. Гроб с телом политика доставят в ротонду Капитолия в Вашингтоне для проведения церемонии прощания. 5 декабря в США объявлен днём траура.

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