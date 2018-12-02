Лукашенко считает, что Белоруссия с ним во главе на Западе не нужна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "России", фрагменты которого опубликовал телеканал "Беларусь-1", высказался о сотрудничестве с Западом и ключевыми партнёрами.

— Я понимаю, что Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна. Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростёртыми объятиями меня встречали на Западе. Мы хотим с ними сотрудничать, — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что Белоруссия готова и хочет сотрудничать с западными странами, но это не значит, что Минск "от кого-то куда-то отвернулся".