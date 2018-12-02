Захарова призвала журналистов не слушать советы Киева по посещению Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила иностранных журналистов не обращать внимания на заявления киевских властей о запрете на посещение Крыма. На своей странице в Facebook Захарова указала, что госорганы Украины устраивают фарс и не могут ни теоретически, ни практически запретить кому-то посещать полуостров.

Ранее заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещён на 30 дней, на время действия военного положения.

— Иностранные журналисты могут посещать Крым свободно, въезжая на территорию России в соответствии с утверждённым порядком, — написала Мария Захарова.