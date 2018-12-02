Куда летят блогеры? Названа самая популярная страна у российских тревел-ведущих

Специалисты изучили в общей сложности 50 аккаунтов в Instagram, в которых путешествия были указаны в качестве основной темы. Их общая аудитория составила более 10 миллионов человек.

Сервис путешествий OneTwoTrip на основе анализа поездок российских тревел-блогеров составил рейтинг стран, пользующихся у них наибольшей популярностью.

На первом месте оказалась Франция. Больше половины авторов побывали там в минувшем году. На втором месте рейтинга — Италия, следом за ней расположились Объединённые Арабские Эмираты.

Отмечается, что предпочтения блогеров и массового туриста немного совпали только относительно Турции, которая занимает 4-е место в рейтинге и является одним из самых популярных направлений для отдыха россиян.

Следом за ней идут Япония, Великобритания, Португалия. А вот один из лидеров зимнего турсезона в России — Таиланд — находится аж на 14-м месте, сразу после США. Замыкают топ-20 Канада, Мальдивы и Чили.

Ранее Лайф сообщал, что крупнейшее канадское туристическое агентство Flight Network опубликовало рейтинг 100 лучших пляжей планеты.