РФ и Аргентина заключили договор о сотрудничестве в области мирного атома

Во время визита президента РФ Владимира Путина на саммит стран "Большой двадцатки" в Аргентину Россия и принимающая сторона подписали несколько стратегических документов. Среди них договор о партнёрстве России и Аргентины в области мирного использования атомной энергии, сообщает ТАСС.

Стороны также обменялись подписанным правительствами России и Аргентины соглашением о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Внешнеполитические ведомства двух стран утвердили План проведения стратегических консультаций.

Товарооборот между Россией и Аргентиной в текущем году достигнет $1 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри. Российский лидер отметил, что в 2017 году товарооборот двух стран вырос до $890 млн, а за первые девять месяцев текущего года увеличился ещё на 26%. "По итогам этого года мы выйдем на $1 млрд", — сказал Путин.

— У нас только что была очень продуктивная встреча. Мы обсудили вопросы из нашей совместной повестки, и мы продолжаем делать необходимые шаги для расширения и диверсификации наших связей, — цитирует агентство президента Аргентинской Республики.

Российской президент Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с аргентинским коллегой заявил, что в этом году товарооборот между двумя странами достигнет 1 миллиарда долларов США.