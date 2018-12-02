У консульства США в Мексике прогремел взрыв

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У консульства США в Мексике прогремел взрыв

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По информации местных СМИ, устройство в направлении здания бросил неизвестный, после чего скрылся.

Взрыв произошёл у консульства США в мексиканском городе Гвадалахара. По данным местной прокуратуры, сработало взрывное устройство, о пострадавших не сообщается.

Американское диппредставительство сообщает, что инцидент произошёл в ночь на субботу, 1 декабря. После взрыва здание консульства было закрыто. Мексиканские власти приступили к расследованию.

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