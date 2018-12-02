У консульства США в Мексике прогремел взрыв

Взрыв произошёл у консульства США в мексиканском городе Гвадалахара. По данным местной прокуратуры, сработало взрывное устройство, о пострадавших не сообщается.
Lanzan artefacto explosivo contra el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara https://t.co/YlhRbp5WGt pic.twitter.com/GijBOIGDW1— Revista Emeequis (@emeequis) 1 декабря 2018 г.
Американское диппредставительство сообщает, что инцидент произошёл в ночь на субботу, 1 декабря. После взрыва здание консульства было закрыто. Мексиканские власти приступили к расследованию.
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