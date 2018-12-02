СМИ: Трамп согласился не вводить новые пошлины на китайские товары

США не будут вводить новые пошлины на китайские товары с 1 января. Как сообщает CGTN, об этом договорились лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Аргентине.

— Беседа лидеров двух стран завершилась: дополнительные пошлины с 1 января вводиться не будут, а проведение двусторонних переговоров продолжится, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что в Аргентине завершился 2,5-часовой рабочий ужин Трампа и Си Цзиньпина. Как рассказали в Белом доме, переговоры прошли очень хорошо.