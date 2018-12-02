Эксперт объяснил, чем может оказаться загадочный "блестящий предмет" на Марсе

Загадочный блестящий предмет, обнаруженный американским марсоходом Curiosity на Марсе, скорее всего, может оказаться обычным камнем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Виталия Егорова, автора книг о космосе.

По его словам, с высокой долей вероятности может оказаться, что находка — это просто образец местной породы, отполированный ветром. Или металлический метеорит. И в том и другом случае объект не является научной ценностью.

— Марсоходы периодически встречают металлические метеориты размером от нескольких сантиметров до метра. Они не представляют большого научного интереса, так как их в избытке находят и на Земле, — сказал он.

В конце он заключил, что делать какие-то более серьёзные предположения пока рано и лучше дождаться результатов лазерного обстрела образца спектральным прибором ChemCam.

Ранее редакция Лайфа сообщала, что на Марс прибыл второй американский исследовательский аппарат InSight, запущенный в мае.