Египетской актрисе грозит 5 лет тюрьмы за полупрозрачное платье

Рания Юсеф, египетская актриса и фотомодель, появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном полупрозрачном платье и теперь предстанет перед судом за аморальное поведение. Об этом сообщает газета Al Yaum.

По информации журналистов, группа юристов подала против девушки иск за нарушение норм морали. Более того, уже известна дата первого слушания — 12 января 2019 года. Согласно египетским законам, актрисе грозит до пяти лет тюрьмы.

Платье из прозрачной органзы, подчёркивающее фигуру и полностью открывающее ноги, показалось общественности неприемлемым. Актрису начали обвинять в подстрекательстве к разврату, что "противоречит принятым в исламском обществе нормам".

При этом сама девушка уверена, что не сделала ничего плохого. По её мнению, наряд олицетворяет право каждого на свободу мысли и самовыражения, а никак не безнравственность. И отмечает, что многие известные гости фестиваля были в открытых нарядах, но критика досталась только ей.