Украинские пограничники не пропустили на выступление танцовщика из РФ

23-летний Ильдар Тагиров должен был исполнять главную роль в спектакле DIALOGY, постановки были запланированы в Одессе на 1 и 2 декабря.

Украинские пограничники не пустили в страну российского актёра и танцовщика Ильдара Тагирова. Он прилетел в Одессу для участия в спектакле, который был запланирован ещё год назад. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на организаторов представления.

— Как стало известно команде U! Zahvati (организаторы), 1 декабря Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "не он может подтвердить цель пребывания на Украине", — сообщил представитель театральной команды.

При этом организаторы уверяют, что все необходимые документы для подтверждения цели поездки были собраны заблаговременно и предоставлены пограничникам, которые, однако, "проигнорировали доказательства".

— Последний месяц мы провели в репетициях и спектаклях в Киеве с Ильдаром Тагировым, и теперь из-за нежелания бюрократической системы увидеть в лице Ильдара человека мира и культуры получили такую неприятную ситуацию, — рассказали в команде U! Zahvati.

На премьере Тагирова должен был заменить дублёр — танцовщик из Киева.