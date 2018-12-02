Джоан Роулинг перешла на русский в споре с бизнесменом по поводу Brexit

Британская писательница и "мать" Гарри Поттера Джоан Роулинг в споре с бизнесменом Арроном Бэнксом перешла на русский язык. Бизнесмен вместе с другими комментаторами страницы Роулинг в "Твиттере" назвал писательницу высокомерной из-за того, что у той дома существует специальная писательская комната.

Писательница парировала, что Аррон Бэнкс тратит деньги не на писательские кабинеты, а на дорогие ланчи с "подозрительно богатыми россиянами".

Вывод Роулинг сделала на основании исследования газеты The Guardian, в котором журналисты уличили британских банкиров во встречах с якобы официальными лицами из Посольства России. Вероятно, на них проходило обсуждение возможных бизнес-сделок с Россией, после того как Великобритания выйдет из ЕС.

В середине ноября Роулинг призывала организовать народное голосование по Brexit, а политиков, организующих выход Великобритании из ЕС, писательница назвала "трусливыми ублюдками", при этом не упомянула ни одного имени.