Вместо туристов — акулы. Бухту из фильма "Пляж" заполонили хищники

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Вместо туристов — акулы. Бухту из фильма "Пляж" заполонили хищники

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Кадры из фильма  Sharks return to Thai bay popularised by 'The Beach'  youtube.com

Прибрежные воды знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимали фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, оказались захвачены акулами. Об этом сообщает агентство AFP.

На кадрах агентства видно, как множество чёрных рифовых акул неспешно плавают буквально в паре метров от берега, ещё недавно переполненного туристами. Запечатлённые хищники ещё довольно маленькие — около 100 сантиметров в длину, в то время как взрослые особи достигают в длину пары метров.

Местные защитники живой природы очень положительно отнеслись к увиденному, поскольку в июне пляж закрыли из-за наплыва туристов, нарушения экологического баланса и угрозы вымирания этих самых акул, для которых бухта — первоначальная территория обитания.

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