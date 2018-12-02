Вместо туристов — акулы. Бухту из фильма "Пляж" заполонили хищники

Прибрежные воды знаменитого пляжа Майя (Maya Beach) на острове Пхи-Пхи-Ле в Таиланде, где снимали фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, оказались захвачены акулами. Об этом сообщает агентство AFP.

На кадрах агентства видно, как множество чёрных рифовых акул неспешно плавают буквально в паре метров от берега, ещё недавно переполненного туристами. Запечатлённые хищники ещё довольно маленькие — около 100 сантиметров в длину, в то время как взрослые особи достигают в длину пары метров.

Местные защитники живой природы очень положительно отнеслись к увиденному, поскольку в июне пляж закрыли из-за наплыва туристов, нарушения экологического баланса и угрозы вымирания этих самых акул, для которых бухта — первоначальная территория обитания.