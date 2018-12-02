В Белом доме раскрыли подробности договорённостей США и Китая по пошлинам

Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины на китайские товары с 10 до 25% с 1 января. При этом за 90 дней стороны должны достигнуть соглашения по ряду торговых вопросов. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

— Обе стороны согласились приложить усилия, чтобы достичь нового соглашения в следующие 90 дней. Если по истечении этого периода стороны не смогут договориться, 10-процентные пошлины будут увеличены до 25%, — цитирует ТАСС заявление Сандерс.

Ранее сообщалось, что в Аргентине завершился 2,5-часовой рабочий ужин Трампа и Си Цзиньпина. Как рассказали в Белом доме, переговоры прошли очень хорошо.