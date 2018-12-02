Совместный российско-саудовский фонд проинвестирует в РФ $2 млрд

На встрече президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом стороны договорились о привлечении инвестиций в экономику России в объёме двух миллиардов долларов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Его слова приводит ТАСС.

— Саудовская Аравия подтвердила заинтересованность в участии в ряде инфраструктурных проектов, которые были представлены РФПИ, и мы планируем проинвестировать ещё около двух миллиардов долларов из совместного российско-саудовского фонда в Россию в ближайший год, — заявил Дмитриев.

Инвестиции пойдут на реализацию проектов в нефтехимии, логистике и других сферах.

На встрече, которая прошла на полях G20 в Аргентине, Владимир Путин с Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом также обсудили нефтяную сферу. На 2019 год российский президент запланировал визит в Саудовскую Аравию.