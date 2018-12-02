Эрдоган рассказал, сколько длится аудиозапись убийства Хашогджи

Запись убийства журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле длится семь с половиной минут. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

— Мы расцениваем случившееся как подлое убийство. Есть доказательства, что его убили, есть семиминутная аудиозапись, мы поделились ею с миром. Турция передала её США, Саудовской Аравии, Англии — всем, кто захотел, мы отдали, — сказал Эрдоган журналистам на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Турецкий лидер отметил, что раскрытие убийства Хашогджи также будет в интересах королевской семьи Саудовской Аравии, и добавил, что Турция настаивает на выдаче виновных в преступлении.

Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда, Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле после того, как вошёл в здание саудовского консульства. Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.