Трамп рассказал, когда может снова встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с лидером КНДР в январе или феврале. Место проведения второго саммита глав государств пока не выбрано, но рассматриваются три варианта. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Reuters, Трамп не исключает, что "рано или поздно" он пригласит Ким Чен Ына в США.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. Тогда Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились предпринимать шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.