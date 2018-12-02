Буша-старшего похоронят в Техасе на территории библиотеки, носящей его имя

Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен. Об этом сообщается в Twitter учебного заведения.

George H.W. Bush, 41st President of the United States, will be laid to rest Thursday, Dec. 6 on the grounds of the @Bush41Library: https://t.co/yzw0jwBcwg #Honoring41 pic.twitter.com/kl3stU9Ejf — Texas A&M University (@TAMU) December 1, 2018

Как отмечается в заявлении, бывший президент будет похоронен в четверг, 6 декабря, на участке семьи Буш, где уже покоится его супруга Барбара, умершая в апреле этого года, и дочь Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трёх лет.

Также сообщается, что церемония прощания будет закрыта для широкой публики, однако все студенты и преподаватели смогут понаблюдать за траурной процессией.

Ранее редакция Лайфа писала, что гроб с телом 41-го президента США в понедельник будет доставлен в ротонду Капитолия в Вашингтоне.