Буша-старшего похоронят в Техасе на территории библиотеки, носящей его имя

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Буша-старшего похоронят в Техасе на территории библиотеки, носящей его имя

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Фото © Flickr/Greg Matthews

Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего похоронят на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен. Об этом сообщается в Twitter учебного заведения.

Как отмечается в заявлении, бывший президент будет похоронен в четверг, 6 декабря, на участке семьи Буш, где уже покоится его супруга Барбара, умершая в апреле этого года, и дочь Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трёх лет.

Также сообщается, что церемония прощания будет закрыта для широкой публики, однако все студенты и преподаватели смогут понаблюдать за траурной процессией.

Ранее редакция Лайфа писала, что гроб с телом 41-го президента США в понедельник будет доставлен в ротонду Капитолия в Вашингтоне.

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