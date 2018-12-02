Задержанное в Южной Корее судно вернулось во Владивосток

Судно "Севастополь" вернулось во Владивосток из южнокорейского порта Пусан после того, как было задержано там, а через несколько дней отпущено без объяснения причин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора компании-судовладельца "Гудзон" Валерия Улискина.

— "Севастополь" прибыл во Владивосток, сейчас стоит у причала, оформляется и будет разгружаться. После этого он возьмёт курс на Находку, там примет на борт груз и отправится с ним в Китай, — рассказал Улискин.

Теплоход "Севастополь" был задержан в Пусане в последних числах сентября. Дело приобрело широкую огласку, и освобождения судна потребовали даже в МИД РФ. После того как все запреты южнокорейских властей были сняты, судну всё равно пришлось остаться в порту для проведения ремонта.

Главной версией задержания судна Южной Кореей называются санкции США против компаний, которые доставляли грузы в КНДР. В него же внесли судоходную компанию "Гудзон", владеющую "Севастополем".