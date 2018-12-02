Трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае

Спасатели не смогли войти в полыхающее здание, чтобы проверить, не остались ли там люди.

В результате пожара в деревянном жилом доме в селе Романово Пермского края в ночь на воскресенье погибли трое мужчин, сообщает "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

— Горели надворные постройки, крыша дома, дом полыхал внутри и снаружи, войти в помещения для проверки на присутствие людей не представлялось возможным, — приводит агентство слова собеседника.

В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела троих мужчин.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание возникло в надворных постройках. Оно могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём, но точная причина будет установлена позднее.