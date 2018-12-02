Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире

Глава МИД ОАЭ шейх Абдулла бен Заед отметил, что такое достижение стало результатом позитивной дипломатии.

Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport Index.

— Мир открывает свои двери для народа ОАЭ, — написал вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своём Twitter.

По словам главы МИД ОАЭ шейха Абдуллы бен Заеда, данный рейтинг "показывает, чего можно добиться позитивной дипломатией". Он добавил, что ОАЭ показывают себя "уверенной силой на мировой арене".

Ранее МИД ОАЭ запустил кампанию Passport Force, целью которой было сделать паспорт страны одним из пяти сильнейших в мире к 2021 году. В 2016-м паспорт занимал 27-е место в рейтинге.

На сегодняшний день владелец паспорта ОАЭ может путешествовать без виз в 167 стран мира. Вместе с тем обладатели паспорта Сингапура могут путешествовать в 166 стран в безвизовом режиме.

Как ранее писал Лайф, в Нидерландах выдан первый паспорт с указанием нейтрального пола.