Зима наступает по всем фронтам. В воскресенье в Москве ожидается снег

Воскресенье, 2 декабря, будет снежным в Москве и Подмосковье, температура воздуха соответствует климатической норме — от –3 до –7 градусов.

— В воскресенье зима продолжит наступление по всем атмосферным фронтам. Один из них закроет небо над столицей плотными облаками, пройдут снегопады, заметно увеличится высота снежного покрова, — говорится в сообщении центра "Фобос".

Ранее в Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенений.