В ФРГ заявили о попытке Украины втянуть Германию в войну

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В ФРГ заявили о попытке Украины втянуть Германию в войну

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Украинские военные. Фото © Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Бывший министр иностранных дел также обвинил РФ в "нарушении международного права".

Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.

— Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать, — сказала Габриэль.

Немецкий дипломат также обвинил Россию, защищавшую свои территориальные воды, в "нарушении международного права". Также он выразил надежду на то, что канцлер Ангела Меркель сможет "подтолкнуть стороны к нормальным отношениям".

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия военных назвали провокацией. Позже в ФСБ сообщили о задержании всех трёх украинских судов.

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