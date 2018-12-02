В ФРГ заявили о попытке Украины втянуть Германию в войну

Бывший министр иностранных дел также обвинил РФ в "нарушении международного права".

Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.

— Думаю, что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать, — сказала Габриэль.

Немецкий дипломат также обвинил Россию, защищавшую свои территориальные воды, в "нарушении международного права". Также он выразил надежду на то, что канцлер Ангела Меркель сможет "подтолкнуть стороны к нормальным отношениям".

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия военных назвали провокацией. Позже в ФСБ сообщили о задержании всех трёх украинских судов.