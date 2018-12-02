СМИ рассказали о новом комплексе России, способном уничтожить артиллерию США

Чтобы засечь шумы и кинетическую энергию, эта система использует четыре звукотепловых локатора, внушительную стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль.

Американское издание National Interest заявило, что новейший комплекс звукотепловой артразведки 1Б75 "Пенициллин" может стать новым "способом для уничтожения американской тяжёлой артиллерии".

Согласно выводам журнала, чтобы засечь шумы и кинетическую энергию, эта система использует четыре звукотепловых локатора, внушительную стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль. Также для скоростной сортировки данных "Пенициллин" оборудован шестью обычными и шестью тепловизионными камерами. Кроме того, при передислокации высокая подъёмная мачта, на которой размещён оптико-электронный модуль, может укладываться назад.

Комплекс может находить цели за пять секунд в радиусе до 25 км, заявляет издание. Более того, "Пенициллин" заранее определяет места падения снарядов противника. По словам представителей "Ростеха" — разработчика комплекса, как отметили в журнале, детекторы настолько точны, что даже могут засечь хлопок дверью. При этом "Пенициллин" во избежание человеческого фактора полностью автоматизирован.

У нового российского комплекса малый в сравнении с радиолокационными станциями радиус действия, но РЛС испытывают трудности в обнаружении выстрелов снарядов противника со слабым сигналом, например миномётных. Также преимуществом нового комплекса перед другими современными средствами артразведки называется малая вероятность его обнаружения вражеской артиллерией. Это объясняется тем, что "Пенициллин" не применяет неотъемлемые для РЛС электромагнитные волны.

Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки впервые показали в 2017 году. На данный момент он заканчивает испытания и ожидает серийного производства в 2019-м.