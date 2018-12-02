В Сенате США призвали Турцию сделать окончательный выбор между С-400 и F-35

Правительство Турции должно выбрать между приобретением российской системы противовоздушной обороны С-400 или возможностью эксплуатации самолётов американского производства F-35, заявил председатель Комитета по вооружённым силам Сената США агентству Bloomberg.

— Чтобы Турция оставалась в программе F-35, она не может продвигаться вперёд с закупками российской системы ПРО... Турция является важным союзником по НАТО, но им также нужно действовать, как и нам... Суть в том, что Турция должна выбрать между Россией и Западом. Если она начнёт покупать С-400 у России, это будет иметь последствия, — уверен сенатор от Оклахомы Джеймс Инхоф.

По словам других американских военных экспертов, существуют опасения, что турки могут позволить российским специалистам тестировать радары C-400 против турецких F-35 с конечной целью узнать и обойти возможности F-35.

Издание сообщает, что Турция является партнёром в строительстве и покупке F-35 Lockheed Martin ещё с 2002 года. Страна выделила уже 1,25 миллиарда долларов на самолёты и планирует купить до 100 истребителей.