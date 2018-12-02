Новый президент Мексики Андрес Лопес Обрадор принёс присягу

Церемония состоялась в здании парламента, где новый глава государства принёс присягу.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который победил на выборах президента Мексики в июле, в субботу официально стал лидером страны на период 2018–2024 годов. Он сменил на этом посту Энрике Пенью Ньето, возглавлявшего Мексику с декабря 2012-го.

Церемония инаугурации состоялась в здании парламента, где новый глава государства принёс присягу. Затем Лопес Обрадор получил президентскую ленту из рук главы совета палаты депутатов Порфирио Муньоса Ледо. На церемонии был и уже бывший президент Пенья Ньето.

Лопес Обрадор стал первым за долгие годы президентом Мексики с левыми взглядами: до этого страну возглавляли президенты от центристской Институционно-революционной партии и дважды — от правоконсервативной Партии национального действия.