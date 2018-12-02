Авраам Руссо решил продать элитный особняк в Москве

Двухэтажный дом оборудован системой "умный дом" с механизмами очистки и ионизации воздуха.

Певец Авраам Руссо выставил на продажу элитный особняк в Москве и вдвое дешевле той суммы, которую он за него заплатил. Об этом сообщает издание StarHit.

— Всё это вместе с землёй обошлось мне в 60 миллионов, ну, может, в 58. Но прошу я 29 с половиной. <...> Мы сами всё выбирали: технику, дизайн, — приводит издание слова Руссо.

Отмечается, что двухэтажный дом оборудован системой "умный дом", обладающей механизмами очистки и ионизации воздуха, приборами, отслеживающими качество воды, и дистанционно управляемым пылесосом. Помимо этого в коттедже есть сауна с инфракрасными лучами, джакузи и хаммам.

Издание сообщает, что особняк спроектировали по индивидуальному заказу, ступени и перила лестницы оформлены инициалами артиста.