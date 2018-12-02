Уайлдер сохранил титул чемпиона мира WBC, проведя ничейный бой с Фьюри

Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе. 12-раундовый поединок, который состоялся в Лос-Анджелесе, против спортсмена из Великобритании Тайсона Фьюри он завершил вничью.

Один судья отдал победу Уайлдеру — 115:111, второй присудил победу Фьюри — 114:110, третий не выявил победителя — 113:113. Американец в восьмой раз защитил титул, которым владеет с 2015 года. 33-летний Уайлдер до сих пор не знает поражений — 40 побед и одна ничья.

Бывший чемпион мира по трём престижным версиям Фьюри провёл третий поединок после возвращения на ринг спустя два с половиной года, которые пропустил из-за проблем со здоровьем. Британец вернулся на ринг в июне, победив албанца Сефера Сефери в четвёртом раунде техническим нокаутом, а в августе по очкам выиграл у итальянца Франческо Пьянеты.

30-летний Фьюри также не знает поражений — 27 побед и одна ничья.

За поединок Уайлдер заработал четыре миллиона долларов, Фьюри — три миллиона. Гонорары могут возрасти за счёт процента от продажи билетов и доходов за трансляцию.