Госдеп: США намерены ввести вторую часть санкций против России по делу Скрипаля

Администрация Соединённых Штатов Америки планирует ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

— Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства [США], — сообщил представитель Госдепа, говоря о Законе о контроле над химическим и биооружием и запрете его военного применения от 1991 года, предписывающем применить санкции.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в марте. Великобритания возложила ответственность за произошедшее на Россию. Москва же отвергает причастность к инциденту. В начале сентября Лондон объявил в розыск подозреваемых в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова.