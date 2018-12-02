Госдеп: США намерены ввести вторую часть санкций против России по делу Скрипаля

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Госдеп: США намерены ввести вторую часть санкций против России по делу Скрипаля

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Фото: © Flickr/Sean Ellis

Администрация Соединённых Штатов Америки планирует ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

— Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства [США], — сообщил представитель Госдепа, говоря о Законе о контроле над химическим и биооружием и запрете его военного применения от 1991 года, предписывающем применить санкции.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в марте. Великобритания возложила ответственность за произошедшее на Россию. Москва же отвергает причастность к инциденту. В начале сентября Лондон объявил в розыск подозреваемых в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова.

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