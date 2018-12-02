Глава МВФ рассказала, что угрожает росту мировой экономики

По словам Кристин Лагард, торговое соперничество некоторых стран уже имеет негативные последствия.

Напряжённость в вопросах мировой торговли привела к росту риска экономического спада. Об этом заявила глава МВФ Кристин Лагард на саммите G20 в Аргентине, сообщается на сайте организации.

— Во время встреч с лидерами G20 за последние два дня я подчёркивала, что глобальный рост остаётся сильным, однако он является умеренным и становится более неравномерным, — сказала Лагард.

Она отметила, что торговое соперничество некоторых государств начало оказывать негативное воздействие на мировое экономическое развитие.

Глава МВФ подчеркнула, что "выбор правильной политики" принципиально важен как для отдельных стран, так и для глобальной экономики.

Ранее стало известно, какие пункты итоговой декларации G20 вызвали больше всего споров.