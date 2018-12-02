Машина с подростками перевернулась на трассе под Волгоградом

Автомобиль перевернулся в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе под Волгоградом. Об этом сообщает региональное управление ГУМВД по области.

Авария произошла днём в субботу, 1 декабря, в Ленинском районе области. Тогда 18-летний водитель ВАЗ-2120 не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадали трое школьников — 15, 16 и 17 лет. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы.