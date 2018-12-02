Бельгийская разведка сообщила о переходе террористов из соцсетей в Telegram

Спецслужбы Бельгии сообщили о том, что террористы для распространения своей пропаганды начали использовать мессенджер Telegram вместо ранее использовавшихся социальный сетей. Такой вывод содержится в докладе бельгийской контрразведки VSSE.

— В течение нескольких лет такие компании, как Facebook, Twitter и YouTube, начали реагировать на такие сообщения и быстро удалять их, что привело к частичному перемещению этой пропаганды в более замкнутую среду приложений для обмена сообщениями, таких как Telegram, — указано в докладе.

Отмечается, что несколько лет назад пропагандистские материалы группировки ИГИЛ* в период расширения в Сирии и Ираке активно распространялись в Интернете.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.