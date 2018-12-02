Пограничники Украины объяснили сокращение режима работы КПП в Донбассе

Как поясняют в украинской пограничной службе, светлое время суток уменьшается, а в тёмное время "повышаются риски обстрела".

Украинские пограничники сократили режим работы контрольно-пропускных пунктов в Донбассе для обеспечения безопасности людей, которые пересекают линию соприкосновения. Об этом сообщает Госпогранслужба Незалежной.

Там пояснили, что светлое время суток уменьшается, а в тёмное время "повышаются риски обстрела".

В пограничной службе Украины ранее сообщили, что все КПП в Донбассе переходят с 1 декабря на зимний режим — с 9:00 до 18:00. До этого они работали с 7:00 до 18:30. Сейчас пропуск лиц и автомобилей осуществляется с 8:00 до 17:00.