В московской ГИБДД призвали водителей быть внимательными на дорогах из-за снега

Автовладельцев попросили также соблюдать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Московское управление ГИБДД призвало водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД также попросили водителей избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Сейчас в Москве наблюдается снег. Согласно синоптикам, на дорогах образовалась гололедица.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что воскресенье, 2 декабря, будет снежным, а температура будет не ниже -7 градусов.