Лётные испытания ракеты для "Панциря" завершатся до конца года

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Лётные испытания ракеты для "Панциря" завершатся до конца года

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

При этом до конца следующего года планируется завершить приёмочные испытания обновлённого комплекса.

Лётные испытания зенитной-управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М", предназначенного для борьбы с беспилотниками, завершатся до конца 2018 года. Об этом говорится в материалах, размещённых на сайте госзакупок. Добавим, что тендер на их проведение опубликован на портале.

Ранее Лайф сообщал, что до конца 2019 года планируется провести приёмочные испытания опытного образца "Панцирь-С1М". Проводятся они для оценки характеристик продукции, определённых её техзаданием.

Добавим, что радиус действия нового комплекса будет увеличен с 20 до 30 километров.

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