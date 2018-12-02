В Москве спецтехнику вывели на борьбу с последствиями снегопада

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В Москве спецтехнику вывели на борьбу с последствиями снегопада

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За ночь на воскресенье в Москве выпало до двух миллиметров снега, для ликвидации последствий снегопада на улицы города выведена дорожно-уборочная техника, сообщает "Интерфакс".

С помощью специального оборудования проводятся прометание и противогололёдная обработка на улицах, во дворах и внутриквартальных проездах.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в столице местами выпадет ещё не менее двух миллиметров снега.

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