ВМС Канады списали вертолёты, принятые в 1963 году

В истории флота страны ни одно судно не использовалось так долго. Этот факт говорит о надёжности машины.

Военно-морские силы Канады списали вертолёт CH-124 Sea King, который поступил на вооружение в 1963 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством национальной обороны.

Отмечается, что прощальный парад техники состоялся в субботу в заливе Патриции недалеко от города Виктория.

Любопытно, что за всю историю флота ни одно судно не использовалось так долго. Этот факт говорит о надёжности машины.

Вертолёты предназначались для борьбы с подводными лодками. Добавим, что им на смену были закуплены CH-148 Cyclone.