Около 200 человек эвакуированы из "Смоленского пассажа" в Москве из-за замыкания

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Около 200 человек эвакуированы из "Смоленского пассажа" в Москве из-за замыкания

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Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

В здании торгово-делового комплекса "Смоленский пассаж" в центре Москвы посетители и сотрудники эвакуированы из-за короткого замыкания, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Из-за короткого замыкания в здании ТДК "Смоленский пассаж" по адресу: Смоленская площадь, дом 3, проведена эвакуация порядка 200 человек, — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что короткое замыкание проводки произошло на втором этаже здания.

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