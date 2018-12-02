"Бардак". Группа "Чайф" устроила скандал из-за жары в самолёте

Командир воздушного судна обратился к пассажирам примерно через полчаса после появления недовольства на борту.

Пассажиры самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, вылетавшего из аэропорта Новосибирска, неожиданно попали в "парилку". Видео опубликовал портал E1, журналисты которого стали очевидцами произошедшего.

По данным издания, сначала людей долго держали на лётном поле в автобусе при температуре воздуха –25 °С, ожидая опаздывающего пассажира, после чего уже на борту оказалось очень жарко.

После герметизации салона стало ясно, что из кондиционеров идёт горячий воздух. Бортпроводники пытались успокоить пассажиров, уверяя, что ситуация с "микроклиматом" стабилизируется после взлёта, который откладывался.

В ответ на попытки принести извинения музыкант "Чайфа" Владимир Бегунов заявил, что извиняться нужно перед всеми пассажирами, а не только перед ними, а его коллега Владимир Шахрин потребовал объяснений от экипажа и долго говорил со стюардессой, обозвав происходящее бардаком.

По словам очевидцев, командир воздушного судна обратился к пассажирам примерно через полчаса после появления недовольства на борту. По словам пилота, трудности с температурой в салоне были связаны с "включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем".

— Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнём буксировку и запуск двигателей, и температура в салоне станет нормальной, — сказал пилот.

В авиакомпании пока не комментировали произошедшее.