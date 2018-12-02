Эксперт заявил о желании Украины втянуть Европу в "военную авантюру"

Такой сценарий попадает под идею Вашингтона о том, что Москва и Киев должны конфликтовать между собой.

Киев пытается втянуть своих европейских союзников в "военную авантюру", направленную против России. Таким мнением с RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя заявление бывшего главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

— Заявления о том, чтобы корабли НАТО вошли в Чёрное и Азовское море, — это, безусловно, прямой призыв к тому, чтобы вмешаться во взаимоотношения России и Украины. И вмешаться военным путём, — заявил Оленченко.

Он также подчеркнул, что истерика Украины вызывает отторжение у немцев и других западных стран.

При этом такая ситуация полностью попадает под сценарий Вашингтона, который считает, что Москва и Киев должны конфликтовать между собой.

— Отрадно, что в Германии это понимают и твёрдо дают этому оценку, отказываясь от того, чтобы выступать в подобных авантюрах союзниками Киева, — подытожил эксперт.

Ранее экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Украина пыталась втянуть Германию в войну. Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Действия военных назвали провокацией.