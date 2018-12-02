Порошенко призвал Германию увеличить военное присутствие в Чёрном море

Президент Украины Пётр Порошенко призвал Берлин и союзников увеличить военное присутствие в Чёрном море. Об этом он заявил в интервью Funke Media Group.
— Нам необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Чёрном море как сдерживающий фактор для России, — сказал Порошенко.
Лидер Незалежной также заявил о необходимости "усилить давление на Россию", остановить "Северный поток — 2" и подумать о новых санкциях.
Порошенко не впервые выступает с такими призывами после ситуации в Керченском проливе, когда ВМС Украины пересекли границу РФ.
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