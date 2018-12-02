Порошенко призвал Германию увеличить военное присутствие в Чёрном море

Лидер Незалежной также заявил о необходимости "усилить давление на Россию" и остановить "Северный поток — 2".

Президент Украины Пётр Порошенко призвал Берлин и союзников увеличить военное присутствие в Чёрном море. Об этом он заявил в интервью Funke Media Group.

— Нам необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Чёрном море как сдерживающий фактор для России, — сказал Порошенко.

Лидер Незалежной также заявил о необходимости "усилить давление на Россию", остановить "Северный поток — 2" и подумать о новых санкциях.

Порошенко не впервые выступает с такими призывами после ситуации в Керченском проливе, когда ВМС Украины пересекли границу РФ.