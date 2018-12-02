Volvo отзывает в Китае 16,5 тысячи авто из-за неисправности системы коммуникации

Из-за этого при ДТП или поломке транспортного средства службы спасения не смогут установить точное местоположение машины.

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает с китайского рынка 16,5 тысячи автомобилей из-за дефекта в системе коммуникаций. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Брак был выявлен в импортных, а также моделях, произведённых в Китае, — XC90, S90, V90CC и XC40. Речь, в частности, идёт о тех авто, которые сошли с конвейера в 2016–2018 годах.

Неисправность зафиксирована в программном обеспечении модуля VCM. Из-за этого в случае ДТП или просто поломки автомобиля службы спасения не смогут установить точное местоположение машины, попавшей в аварию.