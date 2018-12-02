Зато ездят. Эксперты назвали пять самых необычных и странных внедорожников

В лидерах списка оказался шестиколёсный представитель немецкого Mercedes, на котором можно проехать абсолютно везде.

Эксперты портала "Автоновости дня" составили топ-5 самых необычных и странных внедорожников, которые на любой дороге не останутся незамеченными.

Замыкает список Suzuki X90. Модель японской марки была выпущена в 1996 году. Тогда под словом "кроссовер" подразумевали смешение разных стилей и классов. Авто получилось весьма необычным и выпускалось более 10 лет. В итоге машина получилась чем-то средним между купе, внедорожником и седаном. Несмотря на его короткую колёсную базу, полный привод делал X90 неплохим вариантом для бездорожья.

Ещё один представитель Японии — Nissan Murano CrossCabriolet — занял в рейтинге четвёртое место. Любопытно, что кроссовер остался без крыши. В итоге выпущенный в 2011-м автомобиль продавался три года, а под конец пришлось делать скидку от первоначальной стоимости в $45 тыс.

Тройку лучших открывает Isuzu VehiCross. Автомобиль прочно вошёл в нишу спортивных внедорожников. Отмечается, что на рынке автомобилей с пробегом машина ценится и по сей день среди любителей ездить по бездорожью. Полный привод и небольшая колёсная база сделали его хорошим вариантом для поездки туда, где проедет далеко не каждый.

На втором месте — творение итальянских конструкторов из Lamborghini. Модель LM002 была выпущена в 1986 году. Стоит подчеркнуть, что кроссовер получил кузов от суперкара Countach, а в него было добавлено полноприводное шасси. Увы, но кроссовер получился не столько быстрым, сколько "прожорливым".

Победителем стал Mercedes-AMG G63 6×6. Немцы решили переделать легендарный G-класс, добавив ему не только колёс, но и, видимо, брутальности. Несмотря на это, в салоне пассажиры испытывают комфорт, сопоставимый с седанами той же марки, хотя кроссовер способен пройти в любом месте, где ему только позволят габариты.